«Ак Барс» переиграл рижское «Динамо». Галимов набрал два очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Динамо» из Риги. Хозяева победили со счетом 2:0.

В обеих шайбах казанцев поучаствовал нападающий Артем Галимов. На его счету гол и результативная передача.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ар. Галимов — 11 (бол., Азеведо, Викстранд), 12:54 — 1:0. Зарипов — 11 (Воронков, Э. Галимов), 46:13 — 2:0.

Вратари: Рейдеборн — Салак (Макаров, 56:32, Салак, 56:35).

Штраф: 13 — 23.

Броски: 31 (9+11+11) — 16 (5+7+4).

Судьи: Овчинников, Спирин.

1 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».