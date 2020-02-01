«Ак Барс» переиграл рижское «Динамо». Галимов набрал два очка
19:27
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Динамо» из Риги. Хозяева победили со счетом 2:0.
В обеих шайбах казанцев поучаствовал нападающий Артем Галимов. На его счету гол и результативная передача.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ар. Галимов — 11 (бол., Азеведо, Викстранд), 12:54 — 1:0. Зарипов — 11 (Воронков, Э. Галимов), 46:13 — 2:0.
Вратари: Рейдеборн — Салак (Макаров, 56:32, Салак, 56:35).
Штраф: 13 — 23.
Броски: 31 (9+11+11) — 16 (5+7+4).
Судьи: Овчинников, Спирин.
1 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
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