«Ак Барс» отдал Камиля Фазылзянова в аренду в «Адмирал»

Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов был арендован «Адмиралом», информирует официальный сайт казанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Всего в КХЛ 23-летний Фазылзянов провел 85 матчей, набрав 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4». Ранее он также выступал за нижнекамский «Нефтехимик».

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где проиграл будущему победителю турнира — «Авангарду» (3-4).