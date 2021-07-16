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«Ак Барс» отдал Камиля Фазылзянова в аренду в «Адмирал»

16:15
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Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов был арендован «Адмиралом», информирует официальный сайт казанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Всего в КХЛ 23-летний Фазылзянов провел 85 матчей, набрав 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4». Ранее он также выступал за нижнекамский «Нефтехимик».

В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где проиграл будущему победителю турнира — «Авангарду» (3-4).

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20851

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