«Ак Барс» отдал Камиля Фазылзянова в аренду в «Адмирал»
16:15
Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов был арендован «Адмиралом», информирует официальный сайт казанского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Всего в КХЛ 23-летний Фазылзянов провел 85 матчей, набрав 11 (4+7) очков при показателе полезности «+4». Ранее он также выступал за нижнекамский «Нефтехимик».
В минувшем сезоне «Ак Барс» дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где проиграл будущему победителю турнира — «Авангарду» (3-4).
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