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«Ак Барс» опубликовал промо-ролик перед плей-офф КХЛ с бывшим тренером в главной роли

11:10
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«Ак Барс» опубликовал промо-ролик к началу плей-офф КХЛ с участием бывшего главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

В ролике, опубликованном пресс-службой казанского клуба, Билялетдинов ожидает 2 марта — дня первой игры «Ак Барса» с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф. В день игры бывший тренер команды отправляется на стадион и присоединяется к болельщикам на трибунах, чтобы поддержать «Ак Барс».

Первый матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится в Казани 2 марта, начало — в 19.30 по московскому времени.

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