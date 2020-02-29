«Ак Барс» опубликовал промо-ролик перед плей-офф КХЛ с бывшим тренером в главной роли

«Ак Барс» опубликовал промо-ролик к началу плей-офф КХЛ с участием бывшего главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова.

В ролике, опубликованном пресс-службой казанского клуба, Билялетдинов ожидает 2 марта — дня первой игры «Ак Барса» с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф. В день игры бывший тренер команды отправляется на стадион и присоединяется к болельщикам на трибунах, чтобы поддержать «Ак Барс».

2 марта — день, когда всё изменится. pic.twitter.com/wT5q29KYRR — ХК Ак Барс (@hcakbars) February 29, 2020

Первый матч серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» состоится в Казани 2 марта, начало — в 19.30 по московскому времени.