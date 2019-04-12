"Ак Барс" определится с главным тренером на следующей неделе

Руководство "Ак Барса" определится с новым главным тренером команды на следующей неделе. Об этом сообщил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов. В четверг Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера "Ак Барса".

- Решение о назначении нового главного тренера будет принято в начале следующей недели, - цитирует ТАСС Якубова. - Список кандидатов есть, но конкретные имена мы пока не назовем.

Билялетдинов возглавлял "Ак Барс" с 2004 по 2011 год, а также с 2014-го по 2019-й. Специалист трижды приводил казанскую команду к победе в Кубке Гагарина (2009, 2010, 2018). Помимо этого, под его руководством "Ак Барс" выиграл чемпионат России в 2006 году и Кубок европейских чемпионов в 2007 году.