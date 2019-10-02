«Ак Барс» одолел СКА и одержал четвертую победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал СКА. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

У казанцев шайбы на счету Артема и Эмиля Галимовых. Единственную шайбу СКА на свой счет записал Алексей Бывальцев.

«Ак Барс» выиграл четвертвую встречу подряд. СКА прервал свою трехматчевую серию побед и проиграл 5-й матч из 14 в сезоне.

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«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Ар. Галимов — 2 (Галиев, Зарипов), 25:56 — 1:0. Э. Галимов — 3 (Ткачев), 28:27 — 2:0. Бывальцев — 1 (Плотников, Ткачев), 57:45 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Мельничук (57:30 — 57:40, 59:39).

Штраф: 20 — 18.

Броски: 29 (10+14+5) — 22 (7+10+5).

Судьи: Наумов, Овчинников.

2 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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