«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Салават Юлаев». В «Зеленом дерби» победу одержала команда из Казани со счетом 3:2.

Нападающий «барсов» Джастин Азеведо отметился 3 результативными передачами.

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«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Голы: Маннинен — 9 (Ларсен, Умарк), 10:06 — 0:1. Маннинен — 10 (Гиматов, Хартикайнен), 25:10 — 0:2. Тихонов — 7 (бол., Петров, Азеведо), 30:15 — 1:2. Педан — 6 (бол., Викстранд, Азеведо), 33:37 — 2:2. Ар. Галимов — 13 (бол., Галиев, Азеведо), 36:18 — 3:2.

Вратари: Билялов — Кареев (59:28).

Штраф: 6 — 51.

Броски: 30 (5+16+9) — 30 (15+4+11).

Судьи: Белов, Сидоренко.

25 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».