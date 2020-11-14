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«Ак Барс» одолел «Нефтехтимик», Да Коста набрал два очка

19:23
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Казанцы одержали волевую победу со счетом 3:2.

Нападающий «барсов» Стефан Да Коста набрал 2 (1+1) очка.

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«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Гудачек — 7 (Шиксатдаров, Брынцев), 0:27 — 0:1. Петров — 5 (Хенкель, Лучевников), 8:31 — 1:1. Да Коста — 10 (бол., Тихонов, Доус), 25:15 — 2:1. Осипов — 3 (Буцаев), 37:05 — 2:2. Тихонов — 5 (Лямкин, Да Коста), 55:05 — 3:2.

Вратари: Рейдеборн — Барулин (57:56).

Штраф: 24 — 37.

Броски: 38 (15+11+12) — 30 (9+11+10).

Судьи: Бондарь, Франо.

14 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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