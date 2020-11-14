«Ак Барс» одолел «Нефтехтимик», Да Коста набрал два очка
19:23
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Казанцы одержали волевую победу со счетом 3:2.
Нападающий «барсов» Стефан Да Коста набрал 2 (1+1) очка.
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«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Гудачек — 7 (Шиксатдаров, Брынцев), 0:27 — 0:1. Петров — 5 (Хенкель, Лучевников), 8:31 — 1:1. Да Коста — 10 (бол., Тихонов, Доус), 25:15 — 2:1. Осипов — 3 (Буцаев), 37:05 — 2:2. Тихонов — 5 (Лямкин, Да Коста), 55:05 — 3:2.
Вратари: Рейдеборн — Барулин (57:56).
Штраф: 24 — 37.
Броски: 38 (15+11+12) — 30 (9+11+10).
Судьи: Бондарь, Франо.
14 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
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