«Ак Барс» одолел «Нефтехимик» в юбилейном матче Зарипова

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Эта встреча стала 1200-й для нападающего казанцев Даниса Зарипова в отечественных чемпионатах.

Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Казанцы набрали 18 очков и возглавили Восточную конференцию.

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«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Э. Галимов — 2 (Викстранд, Ткачев), 28:26 — 1:0. Казионов — 2, 30:46 — 1:1. Азеведо — 4 (Кормье, Яруллин), 36:04 — 2:1. Педан — 3 (Ткачев, Фрэттин), 44:11 — 3:1. Уайт — 3 (Мерфи, Митчелл), 51:32 — 3:2.

Вратари: Билялов — Барулин (58:52).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (6+16+7) — 28 (7+10+11).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

30 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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