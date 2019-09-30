«Ак Барс» одолел «Нефтехимик» в юбилейном матче Зарипова
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Эта встреча стала 1200-й для нападающего казанцев Даниса Зарипова в отечественных чемпионатах.
Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Казанцы набрали 18 очков и возглавили Восточную конференцию.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Э. Галимов — 2 (Викстранд, Ткачев), 28:26 — 1:0. Казионов — 2, 30:46 — 1:1. Азеведо — 4 (Кормье, Яруллин), 36:04 — 2:1. Педан — 3 (Ткачев, Фрэттин), 44:11 — 3:1. Уайт — 3 (Мерфи, Митчелл), 51:32 — 3:2.
Вратари: Билялов — Барулин (58:52).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (6+16+7) — 28 (7+10+11).
Судьи: Акузовский, Юдаков.
30 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu