«Ак Барс» одолел «Нефтехимик». Доус набрал три очка

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Нефтехимик». Хозяева вырвали победу в концовке встречи — 3:2.

Автором победного гола стал Найджел Доус. На счету нападающего в этом матче дубль и одна результативная передача.

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«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Да Коста — 8 (бол., Викстранд, Доус), 13:19 — 1:0. Бикмуллин — 2 (Костицын, Волгин), 21:14 — 1:1. Осипов — 2 (Костицын, Волгин), 34:02 — 1:2. Доус — 6 (бол., Да Коста, Азеведо), 36:55 — 2:2. Доус — 7 (Тихонов), 58:03 — 3:2.

Вратари: Мифтахов — Барулин (59:09).

Штраф: 29 — 6.

Броски: 33 (13+11+9) — 32 (8+12+12).

Судьи: Белов, Гофман.

27 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 3609 зрителей