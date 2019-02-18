"Ак Барс" одолел "Металлург" со счетом 5:4

"Ак Барс" на домашней площадке переиграл "Металлург" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе казанцев отличились Антон Ландер, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Альберт Яруллин и Вячеслав Основин. У "Металлурга" забивали Сергей Мозякин, Роман Любимов, Мэтт Эллисон и Виктор Антипин.

Благодаря этой победе, "Ак Барс" набрал 81 очко в 60 матчах. Команда из столицы Татарстана находится на третьем месте в Восточной конференции КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск) - 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Голы: Ландер - 10 (Секач), 0:37 - 1:0. Мозякин - 23 (бол., Расмуссен, Эллисон), 16:08 - 1:1. Любимов - 12 (Неколенко, Тимкин), 22:37 - 1:2. Зарипов - 8 (бол., Секач, Постма), 37:32 - 2:2. Эллисон - 19 (бол., Мозякин), 38:25 - 2:3. Клинкхаммер - 19 (Глухов, Свитов), 39:02 - 3:3. Антипин - 10 (Шор), 45:18 - 3:4. Яруллин - 5 (Ландер, Азеведо), 46:38 - 4:4. Основин - 5, 56:51 - 5:4.

Вратари: Шарыченков - Кошечкин (58:25).

Штраф: 14 - 8.

Броски: 27 (2+14+11) - 32 (16+6+10).

Судьи: Гофман, Оленин.

18 февраля. Казань. "Татнефть-Арена".

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