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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Барысом»

18:47
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Ак Барс». Гости одержали волевую победу со счетом 3:1.

Казанцы набрали 30 очков и продолжают занимать первое место в Восточной конференции.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Михайлис — 7 (Лилья), 21:13 — 1:0. Петров — 4, 28:44 — 1:1. Юдин — 1 (Сафонов, Богатов), 42:29 — 1:2. Тихонов — 3 (бол., Бурмистров, Азеведо), 56:13 — 1:3.

Нереализованный буллит: Галиев (Ак Барс), 37:34 (Вратарь).

Вратари: Ортио (58:27) — Мифтахов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (6+8+10) — 42 (10+17+15).

23 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/

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