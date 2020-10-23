«Ак Барс» одержал волевую победу над «Барысом»
18:47
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Ак Барс». Гости одержали волевую победу со счетом 3:1.
Казанцы набрали 30 очков и продолжают занимать первое место в Восточной конференции.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Михайлис — 7 (Лилья), 21:13 — 1:0. Петров — 4, 28:44 — 1:1. Юдин — 1 (Сафонов, Богатов), 42:29 — 1:2. Тихонов — 3 (бол., Бурмистров, Азеведо), 56:13 — 1:3.
Нереализованный буллит: Галиев (Ак Барс), 37:34 (Вратарь).
Вратари: Ортио (58:27) — Мифтахов.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 24 (6+8+10) — 42 (10+17+15).
23 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
Дополнительная информация: