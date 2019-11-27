«Ак Барс» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь» по буллитам

«Ак Барс» дома оказался сильнее «Сибири» (2:1 Б) по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани.

Победный буллит реализовал форвард «Ак Барса» Артем Галимов. Единственную шайбу в составе казанцев забросил защитник Никита Лямкин.

У «Сибири» отличился форвард Виктор Комаров.

Для «Ак Барса» эта победа стала седьмой подряд в КХЛ. «Сибирь» проигрывает на протяжении восьми игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Комаров — 2 (Ермаков), 21:33 — 0:1. Лямкин — 1 (бол., Рукавишников, Ар. Галимов), 46:37 — 1:1.

Победный буллит: Ар. Галимов.

Вратари: Рейдеборн — Красиков.

Штраф: 12 — 39.

Броски: 40 (12+14+12+2) — 25 (6+13+3+3).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

27 ноября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6615 зрителей.

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