«Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв минское «Динамо»

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское «Динамо» (4:2). Для казанской команды это пятая победа подряд.

Гости прервали серию хозяев, которые набирали очки восемь игр подряд.

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«Динамо» (Минск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Голы: Зарипов — 4 (Юдин), 21:10 — 0:1. Э. Галимов — 4 (Журавлев, Педан), 25:51 — 0:2. Паре — 4 (А. Костицын, Дерябин), 37:18 — 1:2. Ар. Галимов — 3 (Галиев, Викстранд), 48:37 — 1:3. Галиев — 3 (бол., Зарипов, Яруллин), 51:41 — 1:4. Пулккинен — 9 (Шор, Мартынов), 58:43 — 2:4.

Вратари: Осипков (58:43) — Рейдеборн.

Штраф: 22 — 6.

Броски: 30 (8+13+9) — 36 (11+11+14).

Судьи: Кочетов, Раминг.

6 октября. Минск. «Минск-Арена».

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