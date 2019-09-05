«Ак Барс» одержал первую победу в сезоне, забросив 5 шайб «Йокериту»

«Ак Барс» на выезде обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. В составе казанской команды отличились Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кормье, Джастин Азеведо и Кирилл Петров. У хозяев голы на счету Анти Пильстрема и Теему Эронена.

Команда из Татарстана одержала первую победу в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Галиев — 1 (Зарипов), 15:43 — 0:1. Э. Галимов — 1 (Петров, Фазылзянов), 16:51 — 0:2. Кормье — 1 (Ожиганов), 20:22 — 0:3. Пильстрем — 1 (Контиола), 23:56 — 1:3. Петров — 1 (Педан, Викстранд), 32:31 — 1:4. Азеведо — 1 (Ожиганов), 42:36 — 1:5. Эронен — 1 (Норман), 56:38 — 2:5.

Вратари: А. Ниеми (Калныньш, 54:09, А. Ниеми, 56:38) — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 16 (6+5+5) — 31 (14+7+10).

Судьи: Оленин, Фатеев.

5 сентября. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 8988 зрителей.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей