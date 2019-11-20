«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Сибирь»

«Сибирь» дома проиграла «Ак Барсу» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Новосибирске. В составе гостей дважды отличился нападающий Кирилл Петров и по разу — форварды Мэтт Фрэттин и Данис Зарипов.

У «Сибири» единственную шайбу забросил нападающий Егор Миловзоров.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвертой подряд в текущем сезоне КХЛ.

«Сибирь» с 32 баллами располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» — 45 очков и первое место (Восточная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Фрэттин — 6 (Кара, Основин), 2:03 — 0:1. Петров — 8 (бол., Викстранд, Азеведо), 33:15 — 0:2. Миловзоров — 5 (бол., Руохомаа, Пуустинен), 40:50 — 1:2. Зарипов — 7 (Юдин), 47:34 — 1:3. Петров — 9 (бол., Рукавишников, Азеведо), 52:26 — 1:4.

Вратари: Сятери (Красиков, 52:26) — Билялов.

Штраф: 16 — 24.

Броски: 34 (10+14+10) — 22 (8+3+11).

Судьи: Спирин, Юдаков.

20 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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