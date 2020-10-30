«Ак Барс» обыграл «Сибирь», уступая после первого периода со счетом 0:3

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 5:3.

Казанцы после первого периода уступали со счетом 0:3 — у новосибирцев отличились Даниил Романцев и Виктор Комаров, оформивший дубль. Казанский клуб ответил точными бросками Артема Лукоянова, Стефана да Косты, Виктора Тихонова, Ивана Емеца и Станислава Галимова.

После этого матча «Ак Барс» с 34 очками расположился на первом месте Восточной конференции, «Сибирь» с 19 очками — на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)

Голы: Комаров — 4 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 2:23 — 0:1. Комаров — 5 (бол., Пуустинен), 10:37 — 0:2. Романцев — 4 (бол., Йокипакка, Комаров), 16:52 — 0:3. Лукоянов — 1 (Юдин, Петров), 23:42 — 1:3. Да Коста — 9 (бол., Викстранд, Доус), 27:36 — 2:3. Тихонов — 4 (бол., Доус, Викстранд), 38:10 — 3:3. Емец — 3 (Петров, Азеведо), 54:03 — 4:3. Галиев — 8 (бол., п.в., Воронков, Журавлев), 59:30 — 5:3.

Вратари: Мифтахов (Рейдеборн, 16:52) — Сятери (59:17 — 59:30).

Штраф: 12 — 18.

Броски: 39 (13+12+14) — 21 (11+3+7).

Судьи: Кочетов, Оскирко.

30 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».