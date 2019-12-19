«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» во втором матче подряд

«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:1.

Все шайбы команды забросили во втором периоде — на голы Виктора Тихонова и Джастина Азеведо гости ответили точным броском Тему Хартикайнена.

Казанцы добились победы в «Зеленом дерби» во второй раз подряд: в Уфе команда Квартальнова обыграла «Салават» со счетом 4:3Б.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Тихонов — 3 (бол., Викстранд, Азеведо), 24:12 — 1:0. Хартикайнен — 10, 24:41 — 1:1. Азеведо — 8 (Яруллин), 35:20 — 2:1.

Вратари: Рейдеборн — Метсола (59:37).

Штраф: 15 — 19.

Броски: 30 (12+12+6) — 23 (10+5+8).

Судьи: Кулаков, Морозов.

19 декабря. Казань. Дворец спорта.