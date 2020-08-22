«Ак Барс» обыграл по буллитам «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка TANECO

«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в третьем матче Кубка TANECO — 4:3 Б. Победный бросок на счету Кирилла Петрова.

«Ак Барс» выиграл все три матча группового турнира (5:2 со СКА, 3:1 с «Металлургом») и вышел в финал.

В решающем матче казанцы встретятся с «Металлургом», а СКА и «Салават Юлаев» разыграют третье место. Обе игры состоятся 23 августа.

TANECO Кубок чемпионов

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Коробов — 1 (Лисовец, Амиров), 5:19 — 0:1. Гранлунд — 4 (бол., Коледов, Хартикайнен), 22:37 — 0:2. Кувардин — 1 (Четвериков, Хованов), 31:13 — 1:2. Лямкин — 1 (бол.), 34:41 — 2:2. Зарипов — 1, 36:16 — 3:2. Гранлунд — 5 (Ларсен, Маннинен), 53:40 — 3:3.

Победный буллит: Петров.

Вратари: Мифтахов — Метсола.

Броски: 38 (4+14+15+5) — 40 (17+11+11+1).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

22 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».