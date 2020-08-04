«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Ак Барс» выиграл у «Нефтяника» (3:2). В составе победителей отличились Виктор Тихонов, Артем Лукоянов и Альберт Яруллин.

Товарищеский матч

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Тихонов — 1 (Яруллин, Воронин), 6:33 — 1:0. С. Альшевский — 1 (бол., Мокин, Я. Альшевский), 28:50 — 1:1. Насыбуллин — 1 (бол., Сумин), 36:47 — 1:2. Лукоянов — 1 (Фисенко), 42:52 — 2:2. Яруллин — 1 (Квартальнов, Хованов), 53:16 — 3:2.

Нереализованный буллит: Ястребков (Нефтяник), 18:27 (Вратарь).

Вратари: Мифтахов — Никитин.

4 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».