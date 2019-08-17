«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик»
17 августа 2019, 17:27
«Ак Барс» в товарищеском матче в овертайме обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победный гол забил Джастин Азеведо.
Товарищеский матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Фисенко — 1 (Петров), 56:03 — 0:1. Рыбаков — 1 (Падакин, Черников), 56:53 — 1:1. Азеведо — 3 (Викстранд), 60:20 — 1:2.
Вратари: Шарыченков — Рейдеборн.
Броски: 19 (6+1+12+0) — 27 (4+14+8+1).
Судьи: Лаврентьев, Наумов.
17 августа. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».