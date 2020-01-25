«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и одержал третью победу подряд в КХЛ

«Автомобилист» дома проиграл «Ак Барсу» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге.

В составе гостей отличились нападающие Артем Галимов и Эмиль Галимов, защитник Кристиан Хенкель. У «Автомобилиста» — форварды Джефф Плэтт и Найджел Доус.

Для «Ак Барса» эта победа стала третьей подряд в КХЛ.

«Автомобилист» с 65 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» — первая строчка и 74 балла.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы: Хенкель — 2 (Глухов), 1:41 — 0:1. Плэтт — 7 (Литовченко, Обидин), 18:09 — 1:1. Э. Галимов — 8 (бол., Зарипов, Яруллин), 21:28 — 1:2. Ар. Галимов — 10 (Фрэттин), 26:35 — 1:3. Доус — 18 (бол., Мэйсек, Холланд), 33:38 — 2:3.

Вратари: Коварж (Фомин, 49:25, 59:37) — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 25 (9+6+10) — 28 (10+14+4).

Судьи: Гашилов, Соин.

25 января. Екатеринбург. КРК «Уралец».