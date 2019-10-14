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«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и единолично возглавил «Восток»

21:15
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«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:1. Казанцы вышли в единоличные лидеры Восточной конференции, екатеринбуржский клуб занимает 5-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Секстон — 6 (Белоусов), 4:23 — 0:1. Основин — 4 (Воронков, Фазылзянов), 29:20 — 1:1. Фрэттин — 3 (Викстранд, Яруллин), 37:30 — 2:1. Э. Галимов — 5 (Ткачев), 49:17 — 3:1.

Вратари: Рейдеборн — Коварж.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (13+16+10) — 15 (4+4+7).

Судьи: Гашилов, Рогачев.

14 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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