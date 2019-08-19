«Ак Барс» объявил телефонный код Казани новым брендом клуба

«Ак Барс» представляет новую креативную концепцию — 843, информирует официальный сайт клуба. 843 — это телефонный код Казани.

— Предыдущие два сезона «Ак Барс» провел под хэштегом #айда — простой слоган помог клубу заговорить с болельщиками на одном языке и закрепить свой узнаваемый образ в Казани, Татарстане и России, — говорится в заявлении клуба. — Теперь обновленный и изменившийся «Ак Барс» делает следующий шаг и вместе со всем миром переходит в цифровую эпоху. Новые информационные технологии все больше проникают в мир, а Татарстан становится передовым регионом России в области диджитал-инноваций. Электронное правительство, Иннополис, IT-парк, цифровизация «Татнефти» — это современные и успешные проекты республики, работающие на ее развитие. «Ак Барс» — один из символов Татарстана, задача клуба — следовать за развитием республики и быть новатором в своей сфере. Казань первой в КХЛ переходит на новый формат взаимодействия с аудиторией, чтобы стать современнее, технологичнее и привлекательнее.

843 — телефонный код Казани, самые популярные и узнаваемые цифры в городской среде. Долгие годы эта комбинация ежедневно связывала жителей столицы Татарстана по проводам и телефонным трубкам, теперь она свяжет хоккеистов, болельщиков и всю республику онлайн на платформах «Ак Барса». Новая концепция станет брендом «Ак Барса» — комбинация 843 появится на всех графических элементах клубной айдентики, специальной линейке атрибутики и обновленной форме команды. Код 843 найдет свое место в мобильном приложении и на обновленном официальном сайте клуба. Сочетание трех цифр Казани будет следовать за «Ак Барсом» постоянно, чтобы через время стать тождественным названию города и имени клуба. «Ак Барс» = 843 = Казань.