"Ак Барс" объявил состав на выездную серию с "Салаватом" и "Металлургом"

"Ак Барс" взял 24 игрока на последний выезд в регулярном чемпионате КХЛ в Уфу и Магнитогорск, сообщает официальный сайт казанской команды.

Состав коллектива Зинэтулы Билялетдинова выглядит следующим образом:

Вратари: Артур Мисбахов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;



Защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Роман Манухов, Андрей Марков, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;



Нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артем Лукоянов, Артем Михеев, Вячеслав Основин, Александр Свитов, Иржи Секач, Владимир Ткачев.

На данный момент "Ак Барс" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 81 очко в 60 играх.

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