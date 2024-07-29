«Ак Барс» объявил об уходе Войнова

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов покинул команду, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Хоккеист выступал за «Ак Барс» с 2022 года. В прошедшем сезоне 34-летний Войнов набрал 14 (1+13) очков в 40 матчах регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он не сделал ни одного результативного действия в пяти играх.

28 июля «СЭ» сообщал, что Войнов и Андрей Свечников перейдут из «Ак Барса» в нижегородское «Торпедо».