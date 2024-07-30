«Ак Барс» объявил об уходе Свечникова

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников покинул команду, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с 27-летним нападающим расторгнут по согласию сторон.

В прошедшем сезоне Свечников набрал 13 (8+5) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ и забросил одну шайбу в двух играх Кубка Гагарина. Хоккеист выступал за казанский клуб с 2023 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что нападающий продолжит карьеру в «Торпедо». Его зарплата в нижегородском клубе составит 30 миллионов рублей в год.