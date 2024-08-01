«Ак Барс» объявил об уходе Барбера, Лукоянова и Марушева
«Ак Барс» сообщил об уходе из команды нападающих Райли Барбера, Артема Лукоянова и Максима Марушева.
Контракты с Барбером и Марушевым расторгнуты по соглашению сторон.
30-летний Барбер набрал 11 (5+6) очков в 29 матчах за казанский клуб. В прошлом году американца обменяли из «Барыса».
35-летний Лукоянов 13 сезонов выступал за «Ак Барс», провел 780 игр и набрал 201 (90+111) очко при показателе полезности «+106».
25-летний Марушев играл за казанцев только в контрольных матчах.
Источник: ХК «Ак Барс»
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