«Ак Барс» объявил об уходе Барбера, Лукоянова и Марушева

«Ак Барс» сообщил об уходе из команды нападающих Райли Барбера, Артема Лукоянова и Максима Марушева.

Контракты с Барбером и Марушевым расторгнуты по соглашению сторон.

30-летний Барбер набрал 11 (5+6) очков в 29 матчах за казанский клуб. В прошлом году американца обменяли из «Барыса».

35-летний Лукоянов 13 сезонов выступал за «Ак Барс», провел 780 игр и набрал 201 (90+111) очко при показателе полезности «+106».

25-летний Марушев играл за казанцев только в контрольных матчах.