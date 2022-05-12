«Ак Барс» объявил о возвращении Токранова в клуб

«Ак Барс» объявил о возвращении защитника Василия Токранова в команду.

Казанский клуб подписал контракт с 32-летним россиянином до конца сезона-2023/24.

Токранов играл за «Ак Барс» с 2007 по 2018 год, после чего перешел в СКА. В сезоне-2021/22 хоккеист принял участие в 8 матчах команды из Санкт-Петербурга в регулярном чемпионате и забросил 1 шайбу.

В плей-офф КХЛ у защитника 1 результативная передача в 8 играх за СКА.