КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с Яруллиным

11:45
Теги:

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подписал новый контракт с клубом — соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт казанцев.

В минувшем сезоне Яруллин провел 56 матчей и набрал 33 (4+29) очка при показателе полезности «плюс 18».

27-летний Яруллин — воспитанник «Ак Барса». За казанский клуб он провел восемь сезонов в КХЛ, а в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19263.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир