«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с Яруллиным
11:45
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подписал новый контракт с клубом — соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт казанцев.
В минувшем сезоне Яруллин провел 56 матчей и набрал 33 (4+29) очка при показателе полезности «плюс 18».
27-летний Яруллин — воспитанник «Ак Барса». За казанский клуб он провел восемь сезонов в КХЛ, а в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина.
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