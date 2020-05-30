«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с Яруллиным

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подписал новый контракт с клубом — соглашение рассчитано до конца сезона 2020/21, сообщает официальный сайт казанцев.

В минувшем сезоне Яруллин провел 56 матчей и набрал 33 (4+29) очка при показателе полезности «плюс 18».

27-летний Яруллин — воспитанник «Ак Барса». За казанский клуб он провел восемь сезонов в КХЛ, а в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка Гагарина.