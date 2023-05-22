«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с Петровым

Кирилл Петров продолжит выступать за «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба.

33-летний нападающий подписал контракт на один сезон.

В минувшем сезоне Петров набрал 19 (12+7) очков в 60 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на его счету 7 (3+4) очков в 22 играх.