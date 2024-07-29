«Ак Барс» объявил о подписании контракта с канадцем Ником Петаном

Канадский нападающий Ник Петан стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с 29-летним новичком рассчитан до конца сезона-2024/25.

В прошедшем сезоне Петан набрал 52 (16+36) очка в 69 матчах за «Айову Уайлд» и «Хартфорд» в АХЛ. Также на его счету 2 голевые передачи в шести матчах за «Миннесоту» в НХЛ.

До этого канадец играл за «Ванкувер», «Торонто» и «Виннипег» в НХЛ. Всего на его счету 35 (7+28) очков в 170 матчах НХЛ.