«Ак Барс» объявил о подписании контракта с канадцем Ником Петаном
Канадский нападающий Ник Петан стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.
Контракт с 29-летним новичком рассчитан до конца сезона-2024/25.
В прошедшем сезоне Петан набрал 52 (16+36) очка в 69 матчах за «Айову Уайлд» и «Хартфорд» в АХЛ. Также на его счету 2 голевые передачи в шести матчах за «Миннесоту» в НХЛ.
До этого канадец играл за «Ванкувер», «Торонто» и «Виннипег» в НХЛ. Всего на его счету 35 (7+28) очков в 170 матчах НХЛ.
Источник: ХК «Ак Барс»
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