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«Ак Барс» объявил о переходе Любимова из «Спартака»

21:14
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«Ак Барс» подписал контракт с нападающим Романом Любимовым, информирует сайт клуба. Контракт с игроком заключен до конца сезона-2020/21. За «барсов» Любимов будет выступать под номером 13.

16 декабря стало известно, что Любимов расторг контракт со «Спартаком».

28-летний россиянин в нынешнем сезоне провел 25 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.

Всего в КХЛ Любимов отыграл 433 матча и набрал 97 (48+49) очков.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20117.html

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