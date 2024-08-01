«Ак Барс» объявил о переходе Барабанова
Как и сообщал «СЭ», российский нападающий Александр Барабанов стал игроком «Ак Барса».
Последние четыре сезона 30-летний форвард провел в Северной Америке, где выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Торонто».
Барабанов является воспитанником СКА. За петербургский клуб форвард выступал в КХЛ с 2014 по 2020 год и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
В минувшем сезоне Барабанов провел 46 матчей за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 13 (4+9) очков.
Источник: ХК «Ак Барс»
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