«Ак Барс» объявил о переходе Барабанова

Как и сообщал «СЭ», российский нападающий Александр Барабанов стал игроком «Ак Барса».

Последние четыре сезона 30-летний форвард провел в Северной Америке, где выступал в НХЛ за «Сан-Хосе» и «Торонто».

Барабанов является воспитанником СКА. За петербургский клуб форвард выступал в КХЛ с 2014 по 2020 год и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне Барабанов провел 46 матчей за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 13 (4+9) очков.