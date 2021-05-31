«Ак Барс» обновил тренерский штаб
17:37
«Ак Барс» сформировал обновленный тренерский штаб команды. В сезоне-2021/22 Дмитрию Квартальнову продолжат помогать Игорь Горбенко, Павел Зубов, Евгений Перов, Яакко Валкама и Нормундс Силиньш, сообщает сайт клуба.
Позицию тренера вратарей в первой команде займет Александр Агопеев, ранее работавший в «Барсе». Сергей Абрамов станет старшим тренером по развитию вратарей всей системы «Ак Барса», включая Академию хоккея.
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