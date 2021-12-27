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«Ак Барс» обменял Рината Валиева в минское «Динамо»

15:50
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Защитник «Ак Барса» Ринат Валиев в результате обмена перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ. Взамен казанский клуб получил денежную компенсацию.

26-летний Валиев оказался в Казани перед стартом нынешнего сезона. Воспитанник «Ак Барса» вернулся в клуб после нескольких лет игры в Северной Америке, но закрепиться в основной команде не сумел. В последнее время Валиев выступал за «Барс» в ВХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/27/495204.html

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Иван Шитик все материалы автора
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