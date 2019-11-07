«Ак Барс» обменял Мусина на Лещенко из «Спартака»

«Ак Барс» и «Спартак» произвели обмен, в рамках которого в Казань отправился нападающий Вячеслав Лещенко, а в московский клуб перешел защитник Дамир Мусин.

— При обмене Дамира Мусина на Вячеслава Лещенко мы исходили как из интересов клуба, так и самих игроков, — цитирует генменеджера «Ак Барса» Рафика Якубова официальный сайт клуба. — Мы рассчитываем на Вячеслава как скоростного нападающего, способного выполнять большой объем работы, с серьёзным опытом выступления в КХЛ и обладающего лидерскими качествами.

Контракт Лещенко рассчитан до конца сезона 2020/21, в «Ак Барсе» форвард будет выступать под 15-м номером. В текущем сезоне 24-летний нападающий провел 9 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.

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