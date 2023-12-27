«Ак Барс» обменяет Жафярова в «Авангард», «Металлург» получит Гераськина: в КХЛ состоится трехсторонний обмен

«Ак Барс», «Авангард» и «Металлург» проведут трехсторонний обмен, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации издания, нападающий Дамир Жафяров станет игроком «Авангарда», форвард Игорь Гераськин перейдет из омского клуба в «Металлург», а состав «Ак Барса» пополнит игрок атаки уральцев Семен Кошелев.

В нынешнем сезоне Жафяров редко попадал в состав казанцев и провел всего 16 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

На счету Гераськина 15 (5+10) баллов в 42 матчах, у Кошелева 14 (4+10) очков в 34 играх.