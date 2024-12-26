«Ак Барс» обменяет Юдина на защитника СКА Фальковского

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» обменяет защитника Дмитрия Юдина в СКА на Степана Фальковского.

29-летний Юдин провел за казанцев в этом сезоне 27 игр. В его активе 3 (1+2) очка.

28-летний Фальковский набрал 7 (2+5) очков в 29 встречах за питерцев.