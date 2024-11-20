«Ак Барс» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|28
|17
|11
|37
|4
|СКА
|29
|17
|12
|37
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|8
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|4
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|29
|12
|17
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|26
|10
|16
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|28
|5
|23
|13
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
|20.11
|17:00
|
Барыс – Металлург Мг
|2 : 1
|20.11
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|2 : 0
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|7 : 3
|20.11
|19:30
|
Северсталь – Адмирал
|2 : 1
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|4 : 2
Новости