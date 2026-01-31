«Ак Барс» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
31 января «Ак Барс» сыграл с «Нефтехимиком» в FONBET чемпионате КХЛ. Победу в матче одержали казанцы — 6:1.
За «Ак Барс» голы забили Илья Сафонов (дубль), Александр Барабанов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский и Митчелл Миллер. В составе «Нефтехимика» шайбу забросил Матвей Заседа.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
Казанцы 2 февраля сыграют с «Сибирью», а «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Салаватом Юлаевым».
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