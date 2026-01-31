«Ак Барс» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

31 января «Ак Барс» сыграл с «Нефтехимиком» в FONBET чемпионате КХЛ. Победу в матче одержали казанцы — 6:1.

За «Ак Барс» голы забили Илья Сафонов (дубль), Александр Барабанов, Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский и Митчелл Миллер. В составе «Нефтехимика» шайбу забросил Матвей Заседа.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Казанцы 2 февраля сыграют с «Сибирью», а «Нефтехимик» в этот же день встретится с «Салаватом Юлаевым».