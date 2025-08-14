Хоккей
14 августа, 19:52

«Ак Барс» победил «Нефтехимик»

Руслан Минаев

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче — 4:1.

У казанского клуба шайбы забросили Кирилл Семенов, Артем Галимов, Михаил Фисенко и Александр Барабанов. У нижнекамцев отметился Никита Хоружев.

«Ак Барс» 19 августа сыграет с «Ладой».

Хоккей

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы: Семенов — 1, 3:57 — 1:0. Галимов — 1, 6:37 — 2:0. Фисенко — 1 (бол.), 18:25 — 3:0. Хоружев — 1, 48:29 — 3:1. Барабанов — 1, 49:58 — 4:1.

Вратари: Бердин — Озолин.

14 августа. Казань. Татнефть-Арена.

Хоккей
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ShadowPavel

    АК барс молодцы:pray:

    17.08.2025

  • Саша

    Маловато забили. У Акбарса будут проблемы с реализацией.

    16.08.2025

  • Злой дядька

    А что не написали про 8 тысяч зрителей на хоккее в середине августа?

    14.08.2025

  • Jubmoj

    Барсы красавы:muscle::hockey::hockey:так держать

    14.08.2025

    • Ложкин назначен новым спортивным директором «Шанхай Дрэгонс»

    СКА поблагодарил Торесена за годы в клубе из Санкт-Петербурга
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 28 21 7 44
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 29 16 13 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 29 13 16 31
    7 Барыс 28 10 18 25
    8 Амур 26 10 16 24
    9 Адмирал 25 10 15 24
    10 Салават Юлаев 26 10 16 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 28 19 9 40
    2 Торпедо НН 30 18 12 39
    3 Северсталь 28 19 9 38
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Спартак 27 14 13 31
    7 Шанхай Дрэгонс 26 12 14 30
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 25 6 19 17
    Результаты / календарь
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    19.11 19:00 Локомотив – Шанхай Дрэгонс - : -
    19.11 19:30 Сочи – Салават Юлаев - : -
    Все результаты / календарь

