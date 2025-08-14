«Ак Барс» победил «Нефтехимик»

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче — 4:1.

У казанского клуба шайбы забросили Кирилл Семенов, Артем Галимов, Михаил Фисенко и Александр Барабанов. У нижнекамцев отметился Никита Хоружев.

«Ак Барс» 19 августа сыграет с «Ладой».

Хоккей

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы: Семенов — 1, 3:57 — 1:0. Галимов — 1, 6:37 — 2:0. Фисенко — 1 (бол.), 18:25 — 3:0. Хоружев — 1, 48:29 — 3:1. Барабанов — 1, 49:58 — 4:1.

Вратари: Бердин — Озолин.

14 августа. Казань. Татнефть-Арена.