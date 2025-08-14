«Ак Барс» победил «Нефтехимик»
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче — 4:1.
У казанского клуба шайбы забросили Кирилл Семенов, Артем Галимов, Михаил Фисенко и Александр Барабанов. У нижнекамцев отметился Никита Хоружев.
«Ак Барс» 19 августа сыграет с «Ладой».
Хоккей
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Голы: Семенов — 1, 3:57 — 1:0. Галимов — 1, 6:37 — 2:0. Фисенко — 1 (бол.), 18:25 — 3:0. Хоружев — 1, 48:29 — 3:1. Барабанов — 1, 49:58 — 4:1.
Вратари: Бердин — Озолин.
14 августа. Казань. Татнефть-Арена.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -
