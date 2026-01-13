«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в Казани

«Ак Барс» дома уступил «Нефтехимику» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:2.

Шайбы забросили Григорий Селезнев и Булат Шафигуллин. Вратарь гостей Ярослав Озолин отразил все 27 бросков.

«Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в Казани во второй раз подряд. У казанцев в этом сезоне три победы над соперником в матчах в Нижнекамске.

«Ак Барс» с 60 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» одержал третью победу подряд. Нижнекамская команда набрала 49 очков и поднялась на пятую строчку.