«Ак Барс» примет «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 21 февраля. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до стартового вбрасывания и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-кинотеатре «Okko». В Казани игру также будет показывать местный канал «ТНВ».

Ключевые события игры «Ак Барс» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встретятся в четвертый раз в сезоне. У «Ак Барса» две победы над соседями, у «Нефтехимика» — одна.

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