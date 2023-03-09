«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» и повел 3-2 в серии плей-офф КХЛ
«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:1.
Голами в составе казанской команды отметились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов, оформивший дубль.
За клуб из Нижнекамска единственную шайбу забросил Ансель Галимов.
Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет 11 марта в Нижнекамске.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
Голы: Воронков — 3 (Войнов), 0:43 — 1:0. Галимов — 1 (Шафигуллин), 15:18 — 1:1. Галиев — 4 (бол., Войнов), 24:21 — 2:1. Кагарлицкий — 2 (бол., Радулов, Галиев), 34:10 — 3:1. Дыняк — 2 (Лукоянов, Журавлев), 35:06 — 4:1. Радулов — 3 (Сафонов), 39:25 — 5:1. Радулов — 4 (бол., Лямкин, Шипачев), 59:46 — 6:1.
Вратари: Билялов — Судницин (Тихомиров, 40:00).
Штраф: 4 — 15.
Броски: 29 (7+12+10) — 30 (8+9+13).
Судьи: Беляев, Кулаков.
9 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8059 зрителей.
Счет в серии: 3-2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -