«Ак Барс» обыграл дома «Нефтехимик» и повел 3-2 в серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ — 6:1.

Голами в составе казанской команды отметились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов, оформивший дубль.

За клуб из Нижнекамска единственную шайбу забросил Ансель Галимов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч между командами пройдет 11 марта в Нижнекамске.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)

Голы: Воронков — 3 (Войнов), 0:43 — 1:0. Галимов — 1 (Шафигуллин), 15:18 — 1:1. Галиев — 4 (бол., Войнов), 24:21 — 2:1. Кагарлицкий — 2 (бол., Радулов, Галиев), 34:10 — 3:1. Дыняк — 2 (Лукоянов, Журавлев), 35:06 — 4:1. Радулов — 3 (Сафонов), 39:25 — 5:1. Радулов — 4 (бол., Лямкин, Шипачев), 59:46 — 6:1.

Вратари: Билялов — Судницин (Тихомиров, 40:00).

Штраф: 4 — 15.

Броски: 29 (7+12+10) — 30 (8+9+13).

Судьи: Беляев, Кулаков.

9 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8059 зрителей.

Счет в серии: 3-2