«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком». Радулов пропускал матч по решению тренера
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.
Нижнекамцы забросили две шайбы в начале первого периода, когда отличились Евгений Кашников и Энтони Камара.
Но потом казанцы переломили ход встречи. Дубль сделал Николай Елисеев, также по голу забили Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов и Илья Сафонов.
«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений подряд.
Отметим, что эту встречи пропускал нападающий Александр Радулов, который не попал в заявку по решению главного тренера Олег Знарка.
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«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)
Голы: Кашников — 2 (Белозеров, Чивилев), 1:44 — 0:1. Камара — 7 (Митякин, Хохлов), 2:51 — 0:2. Адамчук — 2, 11:54 — 1:2. Евсеев — 2 (Сафонов), 12:42 — 2:2. Войнов — 2 (Петров, Семенов), 28:08 — 3:2. Евсеев — 3 (Кагарлицкий), 55:40 — 4:2. Сафонов — 7 (Галиев), 59:01 — 5:2.
Вратари: Билялов (Мифтахов, 3:15) — Озолин.
Штраф: 27 — 26.
Броски: 34 (11+12+11) — 22 (10+5+7).
Судьи: Гашилов, Щенев.
30 октября. Казань. Татнефть-Арена.
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