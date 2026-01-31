«Ак Барс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют в чемпионате КХЛ 31 января
«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 31 января. Игра в Казани на льду «Татнефть-Арены» начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Нефтехимик» отслеживайте в нашем матч-центре.
Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Казани трансляция также будет доступна на канале «ТНВ Татарстан».
В сезоне КХЛ-2025/26 «Ак Барс» провел 51 игру, набрал 70 очков и занимал третье место на «Востоке». «Нефтехимик» с 57 очками после 50 игр идет пятым в конференции.
28 января казанцы уступили в овертайме «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ), а нижнекамцы — выиграли у «Барыса» (3:2).
Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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Футбол
Хоккей
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|Металлург Мг
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|7
|Сочи
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|8
|Спартак
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|9
|Торпедо НН
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|10
|ЦСКА
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|11
|Шанхай Дрэгонс
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Результаты / календарь
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|Спартак – Торпедо НН
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|Автомобилист – Динамо М
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|5.09
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|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
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|Локомотив – Трактор
|- : -
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