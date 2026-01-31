«Ак Барс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют в чемпионате КХЛ 31 января

«Ак Барс» и «Нефтехимик» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 31 января. Игра в Казани на льду «Татнефть-Арены» начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ак Барс» — «Нефтехимик» отслеживайте в нашем матч-центре.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Казани трансляция также будет доступна на канале «ТНВ Татарстан».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Ак Барс» провел 51 игру, набрал 70 очков и занимал третье место на «Востоке». «Нефтехимик» с 57 очками после 50 игр идет пятым в конференции.

28 января казанцы уступили в овертайме «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ), а нижнекамцы — выиграли у «Барыса» (3:2).

Матч «Ак Барс» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс