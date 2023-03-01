«Нефтехимик» в овертайме одолел «Ак Барс»

«Нефтехимик» в гостях обыграл «Ак Барс» в овертайме стартового матча плей-офф КХЛ — 3:2.

В составе хозяев забивали Станислав Галиев и Дмитрий Кагарлицкий. У гостей отметились Павел Порядин и Андрей Чивилев (дубль), который забросил победную шайбу.

«Нефтехимик» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 3 марта.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Порядин — 1 (Камара), 13:00 — 0:1. Чивилев — 1 (мен., Порядин), 19:45 — 0:2. Галиев — 1 (бол., Кагарлицкий, Радулов), 20:57 — 1:2. Кагарлицкий — 1 (бол.), 50:50 — 2:2. Чивилев — 2 (Порядин, Воробьев), 74:54 — 2:3.

Вратари: Билялов — Тихомиров.

Штраф: 6 — 11.

Броски: 38 (11+11+7+9) — 36 (14+9+3+10).

Судьи: Белов, Гофман.

1 марта. Казань. Татнефть-Арена.

Счет в серии: 0-1.