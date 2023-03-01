«Нефтехимик» в овертайме одолел «Ак Барс»
«Нефтехимик» в гостях обыграл «Ак Барс» в овертайме стартового матча плей-офф КХЛ — 3:2.
В составе хозяев забивали Станислав Галиев и Дмитрий Кагарлицкий. У гостей отметились Павел Порядин и Андрей Чивилев (дубль), который забросил победную шайбу.
«Нефтехимик» повел в серии со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Казани 3 марта.
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Порядин — 1 (Камара), 13:00 — 0:1. Чивилев — 1 (мен., Порядин), 19:45 — 0:2. Галиев — 1 (бол., Кагарлицкий, Радулов), 20:57 — 1:2. Кагарлицкий — 1 (бол.), 50:50 — 2:2. Чивилев — 2 (Порядин, Воробьев), 74:54 — 2:3.
Вратари: Билялов — Тихомиров.
Штраф: 6 — 11.
Броски: 38 (11+11+7+9) — 36 (14+9+3+10).
Судьи: Белов, Гофман.
1 марта. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 0-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|1.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|4 : 6
|1.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|2 : 3 ОТ
|1.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|0 : 1 ОТ