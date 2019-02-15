"Ак Барс" на выезде всухую переиграл "Автомобилист"

"Ак Барс" в Екатеринбурге переиграл "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

Голы в составе казанского клуба забили защитник Никита Лямкин, форварды Иржи Секач и Владимир Ткачев. Благодаря этой победе подопечные Зинэтулы Билялетдинова набрали 79 очков в 59 встречах регулярного чемпионата. Они идут на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

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Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Ак Барс" (Казань) - 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Лямкин - 2 (Глухов, Свитов), 12:40 - 0:1. Секач - 23 (бол., Ткачев), 36:37 - 0:2. Ткачев - 10 (Ландер), 39:44 - 0:3.

Вратари: Коварж - Шарыченков.

Штраф: 8 - 18.

Броски: 30 (10+10+10) - 27 (8+13+6).

Судьи: Гусев, Фатеев.

15 февраля. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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