«Ак Барс» на выезде разобрался с «Торпедо», Глухов сделал дубль
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало «Ак Барс». Казаны одержали уверенную победу со счетом 6:2.
Дубль на свой счет записал нападающий «барсов» Михаил Глухов.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
Голы: Гончарук — 7 (Белевич), 4:26 — 1:0. Глухов — 1 (Юдин, Бурмистров), 7:20 — 1:1. Журавлев — 1 (Тихонов, Да Коста), 12:06 — 1:2. Юдин — 2 (Тихонов, Доус), 24:21 — 1:3. Чехович — 3 (бол., Миле, Уайдмэн), 27:13 — 2:3. Глухов — 2 (Рукавишников, Бурмистров), 46:29 — 2:4. Доус — 8 (бол., Азеведо, Да Коста), 55:42 — 2:5. Бурмистров — 4 (Воронков), 56:56 — 2:6.
Вратари: Мельничук — Рейдеборн.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 32 (9+15+8) — 44 (13+14+17).
Судьи: Белов, Кулаков.
10 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
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