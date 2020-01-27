«Ак Барс» на выезде обыграл «Трактор», Воронков и Галимов сделали по дублю

«Ак Барс» выиграл у «Трактора» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по две шайбы забросили Эмиль Галимов и Дмитрий Воронков. У хозяев отличились Кристиан Томас и Игорь Исаев.

«Ак Барс» набрал 76 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Трактора» 45 очков и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Э. Галимов — 9 (Глухов), 1:13 — 0:1. Воронков — 2 (бол., Зарипов), 23:02 — 0:2. Э. Галимов — 10 (Лукоянов), 26:36 — 0:3. Воронков — 3 (Зарипов, Виртанен), 46:54 — 0:4. Томас — 2 (бол., Бэйлен), 51:29 — 1:4. Исаев — 1 (Гика), 54:22 — 2:4.

Вратари: Галимов (59:35) — Билялов.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 25 (9+4+12) — 28 (10+10+8).

Судьи: Белов, Гофман.

27 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.